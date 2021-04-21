"Kalp hastasıysanız cinsellikten korkmayın" - Son Dakika

"Kalp hastasıysanız cinsellikten korkmayın"

21.04.2021 11:02

Kalp-damar hastalığı yaşayan pek çok hastanın cinselliğin tehlikeli olduğunu düşünüp cinsellikten tamamen vazgeçtiğini belirten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Kalp hastalarını bekleyen cinsel sorunların başında sertleşme kaybı ve cinsel isteksizlik geliyor.

Kalp-damar hastalığı yaşayan pek çok hastanın cinselliğin tehlikeli olduğunu düşünüp cinsellikten tamamen vazgeçtiğini belirten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Kalp hastalarını bekleyen cinsel sorunların başında sertleşme kaybı ve cinsel isteksizlik geliyor. Sertleşme kaybı ve testosteron düşüşü kalp sorununa da yol açan yüksek tansiyon, sigara, obezite gibi risk faktörlerinden kaynaklanabildiği gibi bazı ilaçların yan etkisi olarak da gelişebiliyor.  Bu durumda sorunun ana nedenini belirlemek ve kalbi koruyan cinsel tedavilerden yararlanmak gerekiyor. Bu tedavilerle cinsellikten korkmaya da gerek kalmıyor" dedi.

Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Örneğin nitrat türü kalp ilaçlarını alanlara sertleşme ilaçları yasak.  Bu durumda sertleşmeyi sağlamada enjeksiyonlar, hormon tedavileri, şok dalga, PRP gibi diğer tedavilerden yararlanılabiliyor. Yine kalp için kullanılan bazı ilaçlar vücuttaki testosteron seviyelerini düşürüp isteksizlik yaratabiliyor. Testosteron eksikliği yanında kalp krizi yaşama veya ölüm korkusu, cinsellikte başarısızlık kaygısı, çekici hissetmemek, özgüven eksikliği gibi psikolojik faktörler de isteği azaltabiliyor.   Bu durumda hormonsal eksiklik gideriliyor ve performans endişesi çözümleniyor" açıklamasında bulundu.

"KALP KRİZİ SONRASI 8-14 HAFTA BEKLENMELİ"

Cinselliğe ne zaman başlamak gerektiğini anlatan Prof. Dr. Halim Hattat şu şekilde konuştu:

"Basit olarak kalp krizi sonrası yaklaşık 6-8 haftalık, stent ameliyatları sonrası 3-4 haftalık, bypass sonrası 8-14 haftalık bir bekleme süresi öneriyoruz. Ancak bu süreler hastaların genel sağlık durumuna göre değişebiliyor.  Hekiminize danışmanız daha doğru. Kendi kendinize asla bir cinsel tedavi uygulamayın ve kalp ilaçlarınızı asla bırakmayın. Cinsellik sırasında kalp krizi geçirmek, partnerin kalp sorunu yaşaması bu kabuslardan bazıları. Oysa cinsel aktivite sonrası veya içinde kalp krizi geçirme riski veya cinsellik esnasında kalpteki sorunlara bağlı ölümler oldukça nadir.  Sağlıklı bir kişide seks sonrasında kalp krizi görülme riski yaklaşık 1 milyonda 2.5.  Bu rakam daha önce kalp hastalığı geçiren kişilerde sadece 1 milyonda 25'e kadar çıkıyor. Ancak özellikle erkekseniz, daha önceden geçirilmiş bir kalp krizi hikayeniz varsa ve aşırı hareketsiz bir hayat tarzı sürüyorsanız riskinizi arttırdığınızı bilmelisiniz."

DUYGUSAL FIRTINALARLA BAŞA ÇIKMA

Kalbi etkileyen her şeyin cinselliği de etkilediğini belirten Hattat, "Kalp sorunları sonrasında cazibenizi yitirdiğinize, partnerinizin sizi artık çekici bulmadığına inanabilirsiniz. Eski cinsel performansınızı gösterip gösteremeyeceğiniz konusunda endişelenebilirsiniz. Partnerinizin aşırı korumacı his ve tavırlarının özgüveninizi yaraladığını düşünebilirsiniz. Cinsel isteğinizin azaldığını, partnerinizden uzaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Bu endişeler ve duygusal fırtınalar sertleşme cevabını azaltabiliyor. Yine cinsel ilişki esnasında kalp krizi yaşamaktan veya ölmekten korkmak da sertleşme kalitesini azaltabiliyor. Özellikle eforlu bir hareket veya cinsellik esnasında kalple ilgili sıkıntı yaşayan hastalar hem sağlıkla ilgili korkuları ve stres, hem de cinsel ilişkide başarısızlığa uğrama endişesi nedeniyle sertleşme sorunu yaşayabiliyor. Bu sorunlardan partnerler de etkileniyor. Eşleri iyileşme sürecinden geçip cinselliğe hazır olmasına rağmen hala beraberlikten kaçınıyorsa suçu kendilerinde arayabiliyor" diye konuştu.

Çiftler arasındaki iletişimin önemini belirten Hattat, "Burada önemli olan nokta, bu duygusal sıkıntıları kısır döngü haline getirmemek. İletişimin çok değerli bir tedavi aracı olduğunu bilmelisiniz. Çift olarak yaşadığınız sağlık sorunları veya ameliyatlardan sonra mutlaka yaşadıklarınızı, korkularınızı, isteklerinizi, duygularınızı açık bir dille konuşmalısınız. Böyle bir iletişimin sizi partnerinizle yakınlaştıracağını ve çözüm yolları aramaya teşvik edeceğini bilmelisiniz. Gerektiğinde cinsel sıkıntılarınız konusunda uzmana başvurmaktan çekinmemelisiniz" açıklamasında bulundu.

"NİTRAT BAĞIMLILIĞINA DİKKAT"

Bypass geçiren ve efor sırasında kalp sıkıntıları devam eden hastaların cinsellik sırasında nitrat tipi göğüs ağrısı ilaçlarını kullanabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Halim Hattat, "Ancak bazı hastalarda cinsellik esnasında kalple ilgili bir sorun yaşama korkusu nitrat kullanımını sürekli ve devamlı bir hale getirir. Hasta nitrat ilacı olmadan cinselliğe başlayamaz, devam ettiremez. Burada nitrat grubu ilaçlara psikolojik bir bağımlılık söz konusudur. Bu durumdan mutlaka doktorunuza bahsetmelisiniz. Doktorunuz bu aşırı anksiyete veya depresyon durumuna yönelik psikolojik ve medikal tedaviler hakkında size bilgi verecektir" dedi.

CİNSELLİK SIRASINDA KALBİ KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Cinsellik sırasında yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Halim Hattat, "Daha önceden de birliktelik yaşadığınız bir partnerle kalp sorunları ertesinde birlikte olmanız sizi psikolojik olarak rahatlatacaktır. Fiziksel egzersiz son derece önemlidir.  Hareketsiz kişiler hem kalp krizine daha yatkındır hem de bu durum oluşursa kurtulma şansları düşüktür. Seksten önce aşırı yemek veya alkol almak da kalbi strese sokar.  Bu nedenle en son yemekten veya alkol tüketiminden sonra en az 3 saat beklemeniz gerekir. Normal ve uygun sıcaklıkta bir oda seçmelisiniz. Dinlenmiş ve rahatlamış olduğunuz bir saati seçmenizde fayda var.  Eğer seks sırasında aşırı heyecanlanıp performans endişeleri yaşarsanız, durup, birkaç dakika derin derin nefes alıp tekrar başlamanız faydalıdır" ifadelerini kullandı.


Kalp hastasıysanız cinsellikten korkmayın

Halim Hattat, Kalp Krizi, Cinsellik, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kalp hastasıysanız cinsellikten korkmayın' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık Aracının önünü kesen öfkeli kalabalık "Defol" diye bağırdı! Paşinyan canını zor kurtardı Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Kabine'deki revizyonla ilgili ilk yorum: İki bakanımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum         
12:04
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor         
11:19
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi         
10:48
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti         
10:14
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
09:32
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 12:28:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kalp hastasıysanız cinsellikten korkmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei