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Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine "ikinci baharını" yaşıyor - Son Dakika

Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine "ikinci baharını" yaşıyor

01.10.2021 11:31
Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine

Trabzon'da, kalbinde aort kapağı daralması olan 94 yaşındaki Zehra Özçelik, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Trabzon'da, kalbinde aort kapağı daralması olan 94 yaşındaki Zehra Özçelik, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan Özçelik, 25 yıl önce eşinin vefat etmesinin ardından hayatını tek başına sürdürmeye başladı.

Eşinin ilk evliliğinden 8 çocuğuna annelik yapan, 29 torun, 90 da torununun çocuğu olan Özçelik, yaklaşık 5 ay önce öksürük ve nefes darlığı sorunu yaşamaya başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kadın, yapılan tetkiklerin ardından 2 ay önce kapalı yöntemle kalp kapağı değişimi (TAVI) ameliyatı oldu.

Taburcu edildikten sonra gelininin Arsin ilçesindeki evinde dinlenen Özçelik, AA muhabirine, hayattaki en büyük zenginliğin sağlık olduğunu söyledi.

Özçelik, kalp rahatsızlığı nedeniyle uyumakta ve nefes almakta güçlük yaşadığını belirterek, "Yatamıyordum, kalkamıyordum, sabaha kadar da 4-5 yastık arkamdaydı. Öksürükten boğuluyordum. Ama şimdi iyiyim." dedi.

Hastalığı nedeniyle birçok zorlukla mücadele ettiğini dile getiren Özçelik, "Bugünüme şükür olsun. Şimdi rahat uyuyorum, bir şikayetim yok. Yeniden hayata bağlandım. Doktoruma çok teşekkür ederim, Allah'ım onlardan razı olsun." diye konuştu.

Özçelik, uzun yaşamasının sırrını, yıllardır düzenli beslenmesine ve kahvaltısını ihmal etmemesine bağladı.

70 yaşındaki gelini Nahide Özçelik ise 50 yıldır kayınvalidesiyle aynı apartmanda yaşadıklarını ifade ederek, "Şimdiye kadar tansiyon dışında herhangi bir hastalığı yoktu, rahatsızlanınca doktora götürdük. Ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kayınvalidesinin doğum tarihinin nüfus kağıdına göre 1927 olduğunu aktaran Özçelik, şöyle devam etti:

"Gerçek yaşı 100 ama kimlikte 1927 doğumlu yazıldığı için yaşı 94 görünüyor. Allah sağlığını da verdi, ameliyatı da güzel geçti. Bir hafta yattı, burada da daha rahat etti. Kayınbabam vefat ettikten sonra evinde tek başına yaşamaya başladı. Günlük işlerini kendisi yapar, ameliyattan bir ay sonra ayağa kalktı. Günden güne daha iyi olmaya başladı."

"Hastanın nüfustaki yaşından ziyade fiziksel durumuna dikkat ediyoruz"

Özçelik'in ameliyatını gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Akyüz ise Türkiye'de 2009 yılından beri kapalı yöntemle kalp kapağı değişimi yapılmaya başlandığına işaret ederek, "Bu yıl hastanemizde ortalama yaşı 83 olan yaklaşık 100 hastamızı bu yöntemle tedavi ettik. Bunlardan biri de Zehra teyzemizdi." şeklinde konuştu.

Hastanın ilerlemiş yaşının bu tedaviye engel olmadığına dikkati çeken Akyüz, "Biz hastaları değerlendirirken hastanın nüfustaki yaşından ziyade fiziksel durumuna dikkat ediyoruz. Hastanın bilişsel durumu iyi, kendi ihtiyacını görebiliyor, günlük işlerini yapabiliyor ve bir yıldan fazla yaşam beklentisi varsa ileri yaşta olmalarına rağmen bu tedaviyi hastalarımıza öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine ikinci baharını yaşıyor
Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine ikinci baharını yaşıyor
Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine ikinci baharını yaşıyor
Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine ikinci baharını yaşıyor
Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine ikinci baharını yaşıyor

Ortahisar, Trabzon, Evren, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine 'ikinci baharını' yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp kapağı 94 yaşında değişen Zehra nine "ikinci baharını" yaşıyor - Son Dakika
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