Son Dakika Haberleri: Kalp kası hücreleri mikro yer çekimine uyum sağlıyor
Son Dakika Güncel Kalp kası hücreleri mikro yer çekimine uyum sağlıyor

Kalp kası hücreleri mikro yer çekimine uyum sağlıyor

6 saat önce

Uzay yolculuğunun kalp kası hücrelerini geçici olarak etkilediği ortaya çıktı.

Kalp kası hücreleri mikro yer çekimine uyum sağlıyor, System.String[]

Uzay yolculuğunun kalp kası hücrelerini geçici olarak etkilediği ortaya çıktı.

ScienceFocus dergisinin haberine göre, sonuçları "Stem Cells Reports" dergisinde yayımlanan araştırma, kök hücreden çıkarılan kalp kası hücrelerinin, uzay yolculuğu sırasında mikro yer çekiminin bulunduğu ortama uyum sağlama kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Joseph Wu liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) beş buçuk hafta boyunca kültürlenen insan kalp kası hücrelerinde hücre seviyesinde kardiyak fonksiyon ve gen ifadesi incelendi. Uzmanlar, mikro yer çekiminin 2 bin 635 genin ifadesinde değişikliğe neden olduğunu, Dünya'ya geri geldikten sonra geçen 10 günlük sürede gen ifadelerinin yeniden normale döndüğünü gözlemledi.

UUİ'de kültürlenen kalp kası hücrelerinin Dünya'ya dönüşte normal yapı ve biçimde göründüğü, ancak atım ve kalsiyum geri çevrim kalıplarını değiştirerek bulundukları ortama uyum sağlamış oldukları tespit edildi.

Wu, çalışmalarında uzay yolculuğunun insan kalbinin fonksiyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması için ilk kez insandan indüklenmiş pluripotent kök hücre kullanıldığını belirterek "Mikro yer çekimi, insan vücuduna kapsamlı etkisi bakımından çok iyi anlaşılmamış bir ortam ve bu tür araştırmalar, özellikle dünya, Ay ve Mars'a gitmek gibi daha uzun uzay misyonlarına girişmeye hazırlanırken vücutta yer alan hücrelerin uzayda nasıl hareket ettiğine ışık tutabilir." değerlendirmesini yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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