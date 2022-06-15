Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

15.06.2022 20:16
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sınıfta fenalaşan 7 yaşındaki çocuğun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Z. (7), derste bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Alperen'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

7 yaşındaki Alperen, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Cumhuriyet, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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