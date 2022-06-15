7 yaşındaki Alperen, Vakfıkebir Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Alperen'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Cumhuriyet, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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