Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçirdiğini Hastanede Öğrendi

Kalp Krizi Geçirdiğini Hastanede Öğrendi

1 saat önce

İzmir'de göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen İsmail Akbunar, by pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Kalp Krizi Geçirdiğini Hastanede Öğrendi, System.String[]
İzmir'de göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen İsmail Akbunar, by pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

İzmir'deki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar'ın babası İsmail Akbunar, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından gerçekleştirilen anjiyografi sonucunda ana damarında tıkanıklık ve darlaşma tespit edilen Akbunar, ameliyata alındı.

Narin tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik by pass operasyonunun ardından Akbunar'ın sağlık durumunu iyi olduğunu aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:16 Kaynak: AA

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