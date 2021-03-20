KOCAELİ Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif, kurtarılamadı - Son Dakika

Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif, kurtarılamadı (2)

ARKADAŞLARI TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Elif Erdağı'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze namazı öncesinde genç kızın tabutunun yanına gelen sınıf arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Elif Erdağı'nın cenazesi, Körfez ilçesi İgsaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AMBULANSTA 6 KEZ HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞ

Daha önce kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edilen Elif Erdağı'nın, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada 6 kez kalbinin durduğu ve sağlık görevlilerinin büyük çaba sarf ederek genç kızı hastaneye varana kadar hayatta tuttukları öğrenildi. Sevim ve Sait Erdağı çiftinin 5 çocuğundan biri olan Elif Erdağı'nın büyük ablasının da 2013 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.