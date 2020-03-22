Kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

6 saat önce

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Nazımiye ilçesine bağlı Dallıbahçe köyünde ikamet eden Seyit Ali Kalkan (85) kalp krizi geçirdi.

Ailenin, durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekibi, köye ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi.

Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığından kalkan askeri helikopter, köye giderek hastayı aldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kalkan, yapılan müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastaya ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekibimizin talebi üzerine jandarmamıza ait helikopterle hastamız alınarak Elazığ'a sevki yapıldı. Dedemize geçmiş olsun, devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kalp Krizi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz         
12:07
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 05:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]