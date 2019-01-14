Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Arslan Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Arslan Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan (73) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçiren Arslan Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan (73) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir süre Kilis Berberler Odası Başkanlığı, Muhtarlık yaptıktan sonra uzun süreden bu yana Kilis Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olara görev yapan Hamit Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun bir süreden beri çeşitli hastalıklarla mücadele eden Arslan'ın hayatını kaybetmesi Kilisli esnafları ve yakınlarını üzdü. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Kilis, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam
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