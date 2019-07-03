Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
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Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

40 dakika önce

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti, System.String[]
Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan Özmen, dün gece cezaevi lojmanlarındaki evinde rahatsızlandı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Edirne'nin Keşan ilçesine götürülen Özmen'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:39 Kaynak: AA
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