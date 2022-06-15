Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi

15.06.2022 01:40

Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi Makam aracında kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de tedavi altına alındı Ankara'dan döndüğü esnada Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçiren Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e, tedavi altına...

Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi

Makam aracında kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR - Ankara'dan döndüğü esnada Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçiren Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e, tedavi altına alındığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde anjiyo yapılarak stent takıldı.

Bir takım görüşmeler için Ankara'ya gittiği öğrenilen Muğla'nın Ortaca İlçesi Belediye Başkanı Alim Uzundemir, dönüş yolunda rahatsızlandı. Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde göğüs ağrısı yaşayan 55 yaşındaki Uzundemir, ilçede bulunan devlet hastanesine gitti. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, hastanede yapılan tetkiklerinin ardından kalp krizi şüphesi ile ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uzundemir, ameliyata alındı. Anjiyo yapılan ve kalp damarlarından birisine bir adet stent takılan Başkan Uzundemir, müşahede altına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Alim Uzundemir'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"Yaşamsal bulguları stabil gözüküyor"

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in tedavisini yakından takip eden ve operasyonlar hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Sivrihisar'dan sevk edilen belediye başkanının anjiyosunun yapıldığını ve bir damarına stent takıldığını söyleyen Başhekim Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızın sağlık durumu iyi. Ankara'dan dönerken Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde Ortaca ilçe Belediye Başkanı Ali Uzundemir göğüs ağrısı şikayeti olduğu bunun üzerine ilçe hastanesine intikal ediyor. Orada arkadaşlarımızın muayenesi sonrasında başkanımızın kalp krizi geçirdiği öngörülerek 112 ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine nakledildi. Burada arkadaşlarımızın yaptığı tetkikler sonucunda bir kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızlı ve acil olarak anjiyosu yapıldı. Anjiyo sonrasında başkanımızın kalp damarlarından birine stent takıldı. Ardından başkanımızın durumu hızlıca toparlandı. An itibariyle başkanımızın durumu koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Genel durumu iyi. Sağlığı iyi gözüküyor. Yaşamsal bulguları stabil gözüküyor. İnşallah bundan sonraki süreci de sağlıklı olarak atlatır. Başkanımızı sağ salim hastanemizden memleketi Muğla'ya göndeririz."

Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi
Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi
Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi
Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi
Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi

YORUMLAR
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Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi ORTACA BELEDİYE BAŞKANI ALİM UZUNDEMİR KALP KRİZİ GEÇİRDİ (2)- YENİDEN ORTACA BELEDİYE BAŞKANI ALİM UZUNDEMİR KALP KRİZİ GEÇİRDİ (2)- YENİDEN
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Eskişehir, Ortaca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi - Son Dakika
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