Kalp krizi geçiren Boysan'a Ürgüp'te veda töreni düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün akşam saatlerinde konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu Haldun Boysan'a Ürgüp'de set arkadaşları tarafından veda töreni düzenlendi.

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran isimlerden Haldun Boysan, yeni yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Dizi ekibi tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesiyle otele gelen sağlık ekipleri tarafından Haldun Boysan'a ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan Boysan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu Haldun Boysan, bu sabah saatlerinde Ürgüp Devlet Hastanesi morgundan alınarak konakladığı otele götürüldü. Ünlü oyuncuya burada set arkadaşları tarafından veda edildi. Mustafa ve Maria dizi oyuncularının ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmazken, otelde düzenlenen törenin ardından Haldun Boysan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. - NEVŞEHİR