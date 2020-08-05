Kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hel Dağında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hel Dağında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Hel Dağı bölgesinde çobanlık yapan Emin Koyunan kalp krizi geçirdi. Yayladaki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla askeri helikopter ile bölgeye giden ekipler, Koyunan'ı alarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan Koyunan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Pülümür ilçemiz Hel Dağı bölgesindeki yaylada çobanlık yapan Emin Koyunan isimli vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yönünde bilgi alınması üzerine, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın talimatlarıyla vatandaşımız İl Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:46

Kaynak: İHA

Son Dakika

Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi

İnsanları Ay ve Mars'a götürecek olan uzay gemisinin prototipi, uçuş testinde başarılı oldu

Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur

Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi

Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi

Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı

Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim

Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti

Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var

Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim

Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi