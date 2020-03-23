Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı Tunceli'de bir köyde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, jandarmanın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de bir köyde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, jandarmanın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Dallıbahçe köyünde yaşayan Seyit Ali Kalkan (85), kalp krizi geçirdi. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekiplerinin talebi üzerine Vali Tuncay Sonel'in devreye girmesiyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan skorsky helikopter hastaya ulaşmak için havalandı. Köye sağlık ekiplerini alarak giden askeri helikopter, Kalkan'ı alarak Elazığ'a götürdü. Kalkan, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

85 yaşındaki Kalkan'ın kalp krizi geçirmesi üzerine jandarmaya ait skorsky helikopter ile alındığını aktaran Vali Tuncay Sonel, Elazığ'a sevkinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Ali Kalkan , Kalp Krizi, Tunceli, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:04 Kaynak: İHA

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