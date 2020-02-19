Kalp krizi geçiren Dilan hemşire, kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizi geçiren Dilan hemşire, kurtarılamadı - Son Dakika

Kalp krizi geçiren Dilan hemşire, kurtarılamadı

6 saat önce

BATMAN'da hemşirelik yapan Dilan Okan (29), geçirdiği kalp krizinin ardından tedaviye alındığı görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçiren Dilan hemşire, kurtarılamadı, System.String[]

BATMAN'da hemşirelik yapan Dilan Okan (29), geçirdiği kalp krizinin ardından tedaviye alındığı görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 5 yıldır hemşire olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Dilan Okan, gece uyuduğu sırada fenalaştı. Yakınlarının bildirmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Okan'a ilk müdahalede bulundu. Okan, ambulansla götürüldüğü kendi görev yaptığı hastanenin acil servisinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Dilan Okan'ın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarınca alınıp, Beşiri ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:38 Kaynak: DHA
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