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Kalp krizi geçiren doktor evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Kalp krizi geçiren doktor evinde ölü olarak bulundu

29.01.2022 22:04
Kalp krizi geçiren doktor evinde ölü olarak bulundu

Düzce'de Genel Cerrahi Uzmanı Ömer Ertürk evinde ölü olarak bulundu. 40 yaşındaki doktorun kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ömer Ertürk, sabah saatlerinde nöbet için hastaneye gelmeyince mesai arkadaşları meraklanarak telefonla aradı.

KALP KRİZİ

Arkadaşları, doktora ulaşamayınca evine gitti. Eve giren arkadaşları, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İlk incelemelere göre doktorun kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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