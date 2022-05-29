Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti

29.05.2022 22:48

Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti Bingöl'ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyareti sonrası dönüş yolunda aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Koç, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

1994 Polis Akademisi mezunu olan Koç, ilk görev yeri İstanbul'da komiser yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul, Erzurum, Edirne, Osmaniye ve son olarak yapılan atamayla Bingöl'ün Solhan ilçesine ikinci sınıf emniyet müdürü olarak atanan Emniyet Müdürü Halil Koç'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 23:23:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement