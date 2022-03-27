Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi

27.03.2022 19:21
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tnk. Er Enis Alkır (20), memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tnk. Er Enis Alkır (20), memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Vatani görevini Şırnak'ın Uludere ilçesinde Gülyazı 48. Hudut Tugayı'nda Tnk. Er olarak yapan Enis Alkır, koğuşta uyurken kalp krizi geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alkır'ın cenazesi, otopsinin ardından uçakla Balıkesir'e getirildi. Alkır için Balıkesir merkezindeki Bağlarbaşı Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Alkır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarında taşınarak camiye getirildi. Törene, Tnk. Er Enis Alkır'ın babası Ersin Alkır, kardeşleri Ecem, Eda ve Hakkı Alkır, anneannesi Nebahat Ünal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve vatandaşlar katıldı. Anneanne Nebahat Ünal, torunu Enis Alkır'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek Enis Alkır'ın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'na toprağa verildi.


Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi
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Kalp Krizi, Balıkesir, Şırnak, TNK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika
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