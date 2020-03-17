Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı Baştürk tedavi altına alındı - Son Dakika

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Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı Baştürk tedavi altına alındı
6 saat önce
Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, hastanede tedavi altına alındı.
Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Baştürk'ün tedavisi burada devam ediyor.
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