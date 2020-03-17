Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Erzincan Vali Yardımcılığından 31 Ağustos 2018 tarihinde Giresun'un Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Baştürk'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - GİRESUN