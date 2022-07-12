Son dakika haberi... KALP KRİZİ GEÇİREN 'HALAY BAŞI' KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi... KALP KRİZİ GEÇİREN 'HALAY BAŞI' KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

12.07.2022 22:17
Son dakika haberi... KALP KRİZİ GEÇİREN 'HALAY BAŞI' KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Edinilen son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde aşiretin Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği eğlence programında halay başı olan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz (47) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde aşiretin Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği eğlence programında halay başı olan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz (47) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Kovancılar'da meydana geldi. Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastanede yapılan otopsinin ardından Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Yurtbaşı bölgesinde toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KALP KRİZİ GEÇİREN 'HALAY BAŞI' KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KALP KRİZİ GEÇİREN 'HALAY BAŞI' KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
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