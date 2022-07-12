Olay, dün Kovancılar'da meydana geldi. Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... KALP KRİZİ GEÇİREN 'HALAY BAŞI' KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

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