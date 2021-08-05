Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

MALATYA'nın Darende ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Yalçın (82), kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

Darende ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde yaşayan Osman Yalçın, sabah saatlerinde, göğüs ağrısı şikayetiyle 112'den yardım istedi. Ambulansla ilçedeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın'ın yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine doktorlar, tedavisinin yapılması için Yalçın'ın Malatya'ya sevkine karar verildi. 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Osman Yalçın, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.