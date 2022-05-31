Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi

31.05.2022 18:13
Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, evinde bir anda fenalaşan S.K. (60) için ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı hasta, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkik sonucunda kalp krizi geçirildiği anlaşılan S.K. için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. - KONYA

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi
Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı Gören intihar girişimi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı Gören intihar girişimi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kalp Krizi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 18:30:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement