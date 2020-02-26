Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadan taburcu edildiği iddiasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadan taburcu edildiği iddiasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadan taburcu edildiği iddiasına soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Kayseri'de 3 kez kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda yattığı halde hiç bir tetkik yapılmadan taburcu edildiği iddiası ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kalp krizi geçiren hastaya tetkik yapılmadan taburcu edildiği iddiasına soruşturma başlatıldı, System.String[]

Kayseri'de 3 kez kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda yattığı halde hiç bir tetkik yapılmadan taburcu edildiği iddiası ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.


Kayseri'de, 3 kez kalp krizi geçiren ve 3 kez yoğun bakımda yatan Hayati Ağaşe yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati Ağaşe'nin oğlu Çetin Ağaşe, "Babam Hayati Ağaşe'yi muayene eden doktorlar, 'Tansiyona bağlı bayılma olabilir' diyerek hastayı taburcu. Evde aynı rahatsızlık sonucunda kalbi duran babam Hayati Ağaşe'yi alelacele Şehir Hastanesi'ne kaldırdık. Beyninin yüzde 50'si oksijen gitmediği için tahrip olmuş. Yatış yapan doktor Ö.S. ise 'Aslında yatışına gerek yoktu ancak Başhekimin ısrarıyla yatırdık' dedi. Babamın yatışını gerçekleştirdik ancak hiçbir tetkik ve muayene yapılmadı" iddiasında bulundu.


İddialar sonrasında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Kalp Krizi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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