Kalp krizi geçiren hastayı almaya giden 112 ekibine hasta yakını saldırdı - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren hastayı almaya giden 112 ekibine hasta yakını saldırdı

21.07.2022 19:09
Kalp krizi geçiren hastayı almaya giden 112 ekibine hasta yakını saldırdı

Orhangazi'de Hürriyet Mahallesinde meydana gelen olayda kalp krizi geçiren bir hastayı almaya giden 112 Sağlık ekibine hastanın oğlu olduğu belirlenen bir şahıs saldırdı.

Orhangazi'de Hürriyet Mahallesinde meydana gelen olayda kalp krizi geçiren bir hastayı almaya giden 112 Sağlık ekibine hastanın oğlu olduğu belirlenen bir şahıs saldırdı.

Ambulansın camlarını kıran genç adamın eli kesildi. Saldırıya uğrayan ambulans ekibi hem kalp krizi geçiren hastayı hem de kolu kesilen oğlunu hastaneye kaldırdı.

Olay saat 16.30 sıralarında Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi'nde Şevket Durmuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre evinde kalp krizi geçiren Ş.P. (66) için şahsın yakınları 112 Acil Servisi aradı. Acil Servis ambulansı hastayı almak için yola çıktığında ise kalp krizi geçiren Ş.P.'yi kendilerine ait minibüsle hastaneye götürmek istediler. Bu esnada minibüs ile yolda karşılaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçiren adamı ambulansa almak için durdu.

Oğlu sağlık ekiplerine saldırdı

112 Sağlık Ekipleri Ş.P.'yi ambulansa aldığı esnada oğlu olduğu belirlenen N.P. (30) sağlık ekiplerine geç geldikleri gerekçesi ile tepki gösterdi. Ambulansa binmek isteyen şahıs ile ambulans görevlileri arasında tartışma yaşandı. Bu esnada ambulansa saldıran N.P. ambulansın arka camına yumruk atarak camı kırdı. Kırılan cam N.P'nin kolunu kesince sağlık ekipleri bu kez hem kalp krizi geçiren Ş.P.'yi hem de kolu kesilen N.P.'yi alarak hastaneye götürdü.

Kalbi yeniden çalıştırıldı

Hastanede de taşkınlık yapan N.P.'nin kesilen koluna sağlık ekipleri müdahale ederken, kalp krizi geçiren ve kalbi durduğu belirlenen babasına müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı. Stabil hale getirilen N.P. Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi. Sağlık ekiplerine saldırdığı ileri sürülen N.P. ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Orhangazi, Hürriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren hastayı almaya giden 112 ekibine hasta yakını saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalp krizi geçiren hastayı almaya giden 112 ekibine hasta yakını saldırdı - Son Dakika
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