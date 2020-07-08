Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika

ZONGULDAK Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Mehmet Yıldız (49), görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 9 yıldır görev yapan Mehmet Yıldız, görev için yola çıktığı sırada itfaiye aracında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yıldız, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldız'ın ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Yıldız'ın yarın itfaiye müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.