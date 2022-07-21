Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

21.07.2022 18:20
Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun'da kalp krizi geçiren 50 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Samsun'da kalp krizi geçiren 50 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden Hatice S.(50) rahatsızlarınca Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen kadının Samsun'a sevkine karar verildi. Samsun'daki özel bir hastane hastanı kabul etti. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Havza ilçesine gidip Hatice S.'yi alarak Samsun'a getirdi. 112 Helikopter Pistinden kara ambulansına nakledilen kadın tedavi için hastaneye götürüldü. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Helikopter, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalp krizi geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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