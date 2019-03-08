Kalp Krizi Geçiren Köy Muhtarı Öldü
27 dakika önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesi Gözütok köyü muhtarı Mehmet Buketçi (52), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
BİNGÖL'ün Genç
ilçesi Gözütok köyü muhtarı Mehmet Buketçi (52), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Genç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Derekul Sokak'ta meydana geldi. Gözütok mahalle muhtarı ve aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerde muhtar adayı olan Mehmet Buketçi, evinde yakınları tarafından baygın halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buketçi'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Acil Servis
'te tedaviye alınan Buketçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:43 Kaynak: DHA
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