Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Köy Muhtarı Öldü

Kalp Krizi Geçiren Köy Muhtarı Öldü

27 dakika önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Gözütok köyü muhtarı Mehmet Buketçi (52), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçiren Köy Muhtarı Öldü, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesi Gözütok köyü muhtarı Mehmet Buketçi (52), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Genç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Derekul Sokak'ta meydana geldi. Gözütok mahalle muhtarı ve aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerde muhtar adayı olan Mehmet Buketçi, evinde yakınları tarafından baygın halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine  olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buketçi'yi yapılan ilk müdahalenin ardından  Genç Devlet Hastanesi'ne götürdü.  Acil Servis'te tedaviye alınan Buketçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

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