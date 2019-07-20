Kalp krizi geçiren liseli Şevval öldü
1 saat önce
İZMİT'te, lise öğrencisi Şevval Okur (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
İZMİT'te, lise öğrencisi Şevval Okur (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Şevval Okur, Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken, dün kalp krizi geçirdi. Şevval doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Marangoz olan Ekrem Okur ile Raime Okur çiftinin 2 çocuğundan biri olan Şevval'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Şevval bugün Kandıra
Aksakallar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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