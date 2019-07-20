Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren liseli Şevval öldü
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Kalp krizi geçiren liseli Şevval öldü

1 saat önce

İZMİT'te, lise öğrencisi Şevval Okur (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçiren liseli Şevval öldü, System.String[]
İZMİT'te, lise öğrencisi Şevval Okur (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Şevval Okur, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken, dün kalp krizi geçirdi. Şevval doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Marangoz olan Ekrem Okur ile Raime Okur çiftinin 2 çocuğundan biri olan Şevval'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Şevval bugün Kandıra Aksakallar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kocaeli Üniversitesi, Kalp Krizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
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