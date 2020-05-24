Kalp krizi geçiren mevsimlik işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak gelen 45 yaşındaki Abit Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak gelen 45 yaşındaki Abit Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve işçi arkadaşları hastaneye akın ettiler.
Alınan bilgilere göre Mevsimlik işçi olarak her yıl İnegöl'e Şanlıurfa'dan 45 yaşındaki Abit Yüksel ailesiyle birlikte bu yılda geldi. Kaldığı çadırda aninden iftar sonrası fenalaşan Yüksel, yakınları tarafından özel bir araçla İnegöl devlet hastanesine getirildi. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve diğer işçi arkadaşları sinir krizi geçirdi. 45 yaşındaki Yüksel'in cansız bedeni İnegöl devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Abit Yüksel'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:30 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kalp krizi geçiren mevsimlik işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü