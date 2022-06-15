Akyar Mahallesi muhtarı Osman Gedikoğlu (54) saat 23.00 sıralarında evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle Korkuteli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Gedikoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 3,5 yıldır muhtarlık görevini yürüten Gedikoğlu'nun ölüm haberini alan mahalle muhtarları ve yakınları hastaneye akın etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

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