Kalp Krizi Geçiren Muhtar Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Bingöl'de bir köy muhtarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Bingöl
'de bir köy muhtarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Genç
İlçesine bağlı Gözütok Köyü Muhtarı Mehmet Buketçi (52) kalp krizi geçirdi.Aile yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle Buketçi, ilçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Buketçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Öte yandan, 5 yıldır muhtarlık görevini yürüten Buketçi'nin bu dönemde muhtar adayı olduğu öğrenildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:15 Kaynak: İHA
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