Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Muhtar Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Muhtar Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Bingöl'de bir köy muhtarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçiren Muhtar Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bingöl'de bir köy muhtarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Genç İlçesine bağlı Gözütok Köyü Muhtarı Mehmet Buketçi (52) kalp krizi geçirdi.Aile yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle Buketçi, ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buketçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, 5 yıldır muhtarlık görevini yürüten Buketçi'nin bu dönemde muhtar adayı olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:15 Kaynak: İHA

Genç, Bingöl, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çığlıkları Duyan Köylüler, Genç Kızı Tacizden Kurtardı Vatandaşlar Tacizciyi Linç Etmek İçin Gece Yarısına Kadar Adliye Önünde Bekledi

Elektrik Çarpması Sonrası Hayatını Kaybeden Kayserisporlu Taraftar Toprağa Verildi Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 21:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Muhtar Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]