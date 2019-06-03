Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti
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Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

42 dakika önce

Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti, System.String[]
Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek (59), sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yüksek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Yüksek'in dört dönemdir muhtarlık yaptığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Uşak, Kalp Krizi, Güncel
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