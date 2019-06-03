Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti
42 dakika önce
Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek yaşamını yitirdi.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:08 Kaynak: AA
merkeze bağlı Atatürk
Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek (59), sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yüksek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Yüksek'in dört dönemdir muhtarlık yaptığı öğrenildi.
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