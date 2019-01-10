Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti

31 dakika önce

Tunceli'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tunceli'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Pülümür Programı Öğretim Görevlisi 46 yaşındaki Cemal Diribaş, dün akşam merkez Atatürk Mahallesi'ndeki halı sahada top oynadığı esnada fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Diribaş, ambulansla devlet hastanesine kaldırdı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Diribaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diribaş'ın evli ve 10 yaşındaki bir kızı olduğu öğrenilirken, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

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