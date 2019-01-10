Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti
31 dakika önce
Tunceli'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tunceli
'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi
Tunceli Meslek Yüksekokulu Pülümür
Programı Öğretim Görevlisi 46 yaşındaki Cemal Diribaş, dün akşam merkez Atatürk
Mahallesi'ndeki halı sahada top oynadığı esnada fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Diribaş, ambulansla devlet hastanesine kaldırdı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Diribaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diribaş'ın evli ve 10 yaşındaki bir kızı olduğu öğrenilirken, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
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