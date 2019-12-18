Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren polis memuru Hacı Ali İkiz Kozaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis memuru Hacı Ali İkiz'e Kozaklı ilçesinde bugün yapılan olan törenin ardından memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesine gönderilecek. - NEVŞEHİR

Kalp Krizi, Kozaklı, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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