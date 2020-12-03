Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Amirliğinde görevli polis memuru evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Akif Aşık (45), Çamlıyayla'daki evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından hemen 112 Acil Servisi ekibine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan polis memuru Akif Aşık hayatını kaybetti.

İlk belirtilere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen polis memurunun ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN