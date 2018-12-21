Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
11 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erkan Altıntaş
(45), izini geçirdiği Karahasanlı
Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıntaş'ı Servergazi
Devlet Hastanesine kaldırdı.
Altıntaş burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Altıntaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:59 Kaynak: AA
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