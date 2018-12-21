Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

11 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erkan Altıntaş (45), izini geçirdiği Karahasanlı Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıntaş'ı Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Altıntaş burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Altıntaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:59 Kaynak: AA

Denizli, Altıntaş, Güncel
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