Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semih Yıldırım (48) bugün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Saray
Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semih Yıldırım (48) bugün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılbaşı
nedeniyle gece nöbette olan Yıldırım, nöbetini tamamlayınca evine gitti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Saray Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun yıllardır Saray'da görev yapan Semih Yıldırım'ın acı haberini alan çalışma arkadaşları ve Saray Kaymakamı Adnan Tezcan derhal Saray Devlet Hastanesi'ne gitti. Semih Yıldırım'ın ölümü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini yasa boğdu.
Polis Memuru Semih Yıldırım'ın cenazesi Saray'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye
'ye gönderileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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