Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şükrü Yiğit (42), dün gece Asayiş Büro Amirliğinde görevi esnasında kalp krizi geçirdi.
Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.
Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis memuru Yiğit için Kapaklı Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.
Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek dua okudu.
Yiğit'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Antalya'ya uğurlandı.
Törene Yiğit'in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve polis memurları katıldı.
Kaynak: AA
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