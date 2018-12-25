Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Görev başında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun
için Kartal
'daki Kavaklı
Camisi'nde tören düzenlendi. İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Müdürlüğü'nde görev yapan Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşının Kavaklı Camisi'ne getirilmesinin ardından aile adına taziyeleri babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun kabul etti.
Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
, Uzun'un ailesi, akrabaları ile çok sayıda meslektaşı katıldı.
Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Uzun'un cenazesi, meslektaşlarının omuzunda ve polis bandosu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan
Mezarlığı'na götürüldü.
17 Aralık
Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçiren Hasan Uzun, Koşuyolu
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetmişti.