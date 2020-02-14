Son Dakika › Güncel › Kalp krizi geçiren polise meslektaşları helikopterle ulaştı - Son Dakika
Kalp krizi geçiren polise meslektaşları helikopterle ulaştı
6 saat önce
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, kalp krizi geçirdiği belirtilen polis memuru, yolların kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteri ile ilçeden alınarak, kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
VAN'ın Bahçesaray
ilçesinde, kalp krizi geçirdiği belirtilen polis memuru, yolların kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteri ile ilçeden alınarak, kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
Çığ ve kar nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray'da görev yapan polis memuru Zekai Polat'ın kalp krizi geçirdiğinin bildirilmesi üzerine hemen harekete geçildi. Van Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Şube'sine ait Sikorsky helikopter sağlık personeli ile birlikte gece saat 03.30 sıralarında hemen Bahçesaray ilçesine gönderildi. Polis memuru Polat, burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Van'a getirildi. Polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
- Van
Son Dakika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı