Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 48 yaşındaki Adem D., Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Adem D. için Samsun'dan Sağlık Bakanlığı 112 Acile ait ambulans helikopter havalandı. Salıpazarı ilçe stadına inen helikopter buradan hastayı alıp Samsun'daki helikopter pistine getirdi. Adem D. ambulans helikopterden alınıp kara ambulansına konularak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - SAMSUN

Samsun 'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana