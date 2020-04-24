Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu - Son Dakika

Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu Kastamonu'nun Cide ilçesinde alışveriş için pazara gelen vatandaş, bir anda kalp krizi geçirerek oturduğu sandalyeden yere yığıldı.

Kalp krizi geçiren şahıs vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde alışveriş için pazara gelen vatandaş, bir anda kalp krizi geçirerek oturduğu sandalyeden yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşın kalp masajıyla kalp krizi geçiren şahıs hayata tutundu. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Ramazan ayı alışverişi yapmak için halk pazarına giden Hüseyin Ay, aniden fenalaştı. Oturduğu sandalyenin üzerinden yere yığılan Hüseyin Ay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Çevrede bulunan bir vatandaşın kalp masajıyla Hüseyin Ay, geri döndürülerek hayata tutundu. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Hüseyin Ay, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin Ay'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı

Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada

Şanlıurfa'da, TBMM'yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum günü kutlaması

Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı

Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı

Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor

Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı

Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor

Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi

Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı

Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu