Kalp krizi geçiren sözleşmeli er Esen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Suriye'deki üs bölgesinde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden topçu sözleşmeli er Celal Esen'in cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ikinci günü olan dün yaşamını yitiren 21 yaşındaki Esen'in naaşı, cenaze nakil aracıyla memleketi Tarsus ilçesindeki Tarsus Merkez Kabristanı'na getirildi.

Burada cuma vakti düzenlenen cenaze törenine Esen'in babası Oktay, annesi Nurlu, kardeşleri Miraç Ali ve İsmail ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşı döken Oktay Esen'i protokol üyeleri teskin etti.

Esen'in naaşı, namazın ardından İncirlikuyu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'de görevli olduğu üs bölgesinde 9 Kasım'da kalp krizi geçiren topçu sözleşmeli er Celal Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.