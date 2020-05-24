Kalp krizi geçiren Suriyeli mültecinin yardımına bekçiler koştu - Son Dakika

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, kalp krizi geçiren Suriye uyruklu mülteci Türev Şahin (31), bekçilerin yardımıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki müstakil evde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Türev Şahin bir anda rahatsızlandı. Kendi çabasıyla güçlükle dışarı çıkan Şahin, Kesikbaş Cami önünde görevli bekçilerden yardım istedi. Şahin'in yanına giden bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.