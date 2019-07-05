Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı
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Kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

1 saat önce

TEM'de bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, System.String[]
TEM'de bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, 43 BA 040 plakalı otomobilin sürücüsü, TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisinde rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Zincirleme kazaya sebep olan sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.
Zincirleme kazada 4 araçta hafif hasar oluşurken, güzergahta bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:03 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Kalp Krizi, Avcılar, Güncel
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