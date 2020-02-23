Kalp krizi geçiren sürücünün aracı iş yerine daldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren sürücünün aracı iş yerine daldı - Son Dakika

Kalp krizi geçiren sürücünün aracı iş yerine daldı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil iş yerine daldı.

Kalp krizi geçiren sürücünün aracı iş yerine daldı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil iş yerine daldı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen sürücü, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Olay, sabah saatlerinde Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametinden Bayır Mezarlığı istikametine seyir eden Yılmaz Yavuz'un kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobil yoldan çıkarak bisiklet tamir dükkanına daldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahale vatandaşlar ve hasta taşımakta olan bir ambulanstaki görevliler tarafından yapıldı. Kalbi duran Yılmaz Yavuz, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, bisiklet tamirciliği yapan Ali Ay'ın eşi, kocasının her gün iş yerini erken saatte açtığını, önceki akşam umreye gittiği için iş yerinin kapalı olduğunu, bu sayede faciadan dönüldüğünü söyledi.


Aracın yoldan çıkıp tamirci dükkanına girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. - ANTALYA

Kalp Krizi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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