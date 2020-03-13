Kalp krizi geçiren sürücüyü, polis aracına binip hastaneye götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizi geçiren sürücüyü, polis aracına binip hastaneye götürdü - Son Dakika

Kalp krizi geçiren sürücüyü, polis aracına binip hastaneye götürdü

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Burak Özdemiroğlu (22), trafik polisleri tarafından hastaye yetiştirildi.

Kalp krizi geçiren sürücüyü, polis aracına binip hastaneye götürdü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Burak Özdemiroğlu (22), trafik polisleri tarafından hastaye yetiştirildi. Sağlık durumunun iyi olduğı öğrenilen sürücü, tedaviye alındı.  Burak Özdemiroğlu, dün akşam 16 Y 0750 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken fenalaştı. Sürücü, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde aracını durdurdu. Duran otomobili fark edip yanına gelen trafik polisleri, fenalaşan sürücüyü hastaneye götürmek için harekete geçti. Özdemiroğlu, sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa alındı. Bir trafik polisi de otomobilin direksiyonuna geçti. Ekip otosunun eskortluğu eşliğinde, otomobili, İnegöl Devlet Hastanesi'ne sürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Burak Özdemiroğlu, tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polislerinin duyarlılığı takdir topladı.


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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
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