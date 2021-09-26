KALP KRİZİ GEÇİREN TAKSİCİ POLİS MÜDAHALESİYLE HAYATA DÖNDÜ - Son Dakika

Sultangazi'de yolcu olarak aldığı yabancı uyruklu 3 kişinin para vermeden kaçması üzerine taksi şoförü Cafer Koruyan kalp krizi geçirdi. Otomobilin kornasına basarak yardım çağrısında bulunduğunu fark eden polislerin gelerek ilk yardım müdahalesi yapmalarıyla taksici hayata geri döndürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre 34 TEJ 73 plakalı taksiye binen yabancı uyruklu 3 yolcu ücretini ödemeden otomobilden inerek kaçtı. Yolcuların kaçmasının ardından sürücü Cafer Okuyan, kalp krizi geçirdi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kornaya basarak çevredeki kişilerden yardım istedi. Devriye gezen polis ekipleri, taksinin yanına gelerek sürücü Koruyan'ın kalp krizi geçirdiğini fark etti. İlk yardım müdahalesi polis memuru M.T., ve arkadaşı A.U., tarafından yapıldı. Kalp masajıyla hayata dönen sürücü için bölgeye sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından taksi sürücüsünü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlk yardım müdahalesi sayesinde hayata tutunduğu belirtilen Koruyan'ın yoğun bakımda hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Kaçan yolcuların bir an önce bulunmasını isteyen taksi sürücüsünün eşi Melek Okuyan, "Eşimi kurtaran polis memurunun dediklerine göre, eşimi darp etmişler ve parasını vermemişler. Eşim by-pass ameliyatı geçirmişti. Ameliyat bölgesine vurdular diye düşünüyorum. O sırada da kalp krizi geçirmiş. Polis memuru eşimin duran kalbini kalp masajıyla geri çalıştırmış. Eşim şu an yoğun bakımda. Durumu kritik. Bunu yapanlar bulunsun, cezalarını çeksinler. Yanlarına kalmasın. Benim başkabir isteğim yok. Bugün bize yaparlar yarın başkasına yaparlar. Böyle devam eder gider. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Eşim arabayı durduramayınca polis memuru koşarak arabayı durdurmuş. Allah ondan razı olsun. Benim eşim para vermeseler dahi onları gidecekleri yere kadar götürürdü. Geçen gün bir öğrenci param yok deyince onu gideceği kadar yere kadar parasız götürmüş. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.