MUĞLA - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki ticari taksi sürücüsü kalp krizi geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir motosiklete çarptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici motosikletliye böyle çarptı - Son Dakika

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