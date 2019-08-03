Kalp krizi geçiren ünlü dondurmacıyı sırada bekleyen sağlıkçı kurtardı

İZMİR'in Foça ilçesinde kalp krizi geçiren ünlü sakız dondurmacısı Nazmi Altıntaş'ın (58) hayatını dondurma kuyruğunda bekleyen acil tıp teknisyeni Özlem Ensari kurtardı. Ensari, Altıntaş'a suni teneffüs yaptırıp, kendisi de kalp masajı yaparak 9 dakika sonra tekrar hayata döndürüp, hastaneye kaldırılmasını sağladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede kalp pili takılan Nazmi Altıntaş, o gece bitmek üzere olan hayatının yeniden başladığını belirterek, "Benim iki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu" dedi.Foça'nın ünlü dondurmacısı 'Nazmi Usta' olarak tanınan Nazmi Altıntaş, 12 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Foça Küçükdeniz Sahili'ndeki dükkanında, aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Bu sırada dondurma kuyruğunda eşi ve çocuğuyla birlikte sıra bekleyen Foça 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari içeri girip, kalp krizi geçiren Altıntaş'a müdahalede bulundu. Altıntaş'a kalp masajını kendisi yapan Ensari, suni teneffüs için ise çalışanlardan birinden yardım istedi. Bu sırada bir yandan da durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. Kalp ve suni teneffüs 9 dakika sonra sonuç verdi ve Ensari'nin duran kalbi tekrar çalıştırıldı. O onlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Hayata döndürülen Altıntaş, ambulansla önce Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, Altıntaş daha sonra kendi isteği üzerine Buca'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Kalp pili takılan Altıntaş, bir haftası yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 10 gün boyunca hastanede tedavi gördüktan sonra, taburcu edildi.'O GECE BİTMEK ÜZERE OLAN HAYATIM YENİDEN BAŞLADI'12 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve Özlem Ensari'nin müdahalesini yaşamı boyunca unutmayacağını belirten Nazmi Altıntaş, "O gece bitmek üzere olan hayatım yeniden başladı" dedi. Altıntaş, yaşadığı o anları şöyle anlattı:"Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. İş arkadaşlarım beni, 'Biz hallederiz' diyerek, sandalyeye oturttu. 5 dakika kadar sonra bir anda sandalyeden düşmüşüm. Hatırlamıyorum. Dondurma kuyruğundakiler arasında bir acil tıp teknisyeni varmış. 'Sağlıkçıyım ben' diye bağırarak hemen içeri koşmuş. Elemanımdan suni teneffüs yapmasını istemiş. Kendi de kalp masajı uygulamış. Bir ara yorulunca çalışanımdan kalp masajına devam etmesini istemiş, ancak o fazla bası uygulayınca kaburga kemiklerimden bazıları kırılmış. Ancak duran kalbim 9 dakika sonra tekrar çalışmış, nefes almaya başlamışım. Benim iki evladım var. Özlem üçüncü evladım oldu. Hiçbir çıkar gözetmeden, etraftakileri boşaltmak için kavga ederek bana müdahale ediyor. Onun müdahalesinden sonra hastaneye götürülüyorum. Şimdi kalbime pil takıldı. Sağlığım düzeldi. Özlem hanımı davet etmiş olsam, bu kadar önemli bir anda yanımda olamazdı. Ona müteşekkirim. Eşini, arkadaşlarını bırakıp bana hayat vermesini asla unutmayacağım."Kaburgasındaki kırıklar nedeniyle uyumakta güçlük çektiğini belirten Altıntaş, "Bazı arkadaşlar, 'İş yerine gitme' diyorlar. Ancak ben dükkanıma, işimin başına geldiğimde hayat motivasyonum yükseliyor" dedi.'BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'Nazmi Usta'yı olayı anlatırken dinleyen müşterileri alkışlayarak, "Sen çok yaşa Nazmi Usta" tezahüratında bulundu. Özlem Ensari de yeri ve zamanı ne olursa olsun sağlıkçı olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, tesadüfün böyle iyi şeyler doğurmasının mutluluk verdiğini söyledi. Ensari, "Ben üzerime düşeni yaptım. Ancak toplum olarak, ilk yardım konusunda daha bilinçli olmamız gerekiyor. Daha çok insanın ilk yardım eğitimi alması, bu gibi durumlarda müdahale edebilmesi çok önemli" dedi.